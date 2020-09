Calciomercato Spezia, vicino l’acquisto di Verde (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Spezia: i bianconeri sarebbero vicino all’acquisto di Daniele Verde Lo Spezia si sta muovendo sul mercato così da regalare a mister Italiana una rosa adeguata per lottare per non retrocedere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club bianconero sarebbe a un passo dal chiudere l’acquisto di Daniele Verde. L’esterno cresciuto nel settore giovanile della Roma, attualmente all’AEK Atene, si è trasferito in Grecia la scorsa estate ma sarebbe pronto a tornare in Italia in prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Spezia | #Iturbe ha detto sì al trasferimento - alebranca8 : @Bertolca10 E suggestione Yaya Tours x lo Spezia?? #calciomercato #farsaLazio - proletarianpapi : RT @DiMarzio: #Spezia, vicino l'arrivo di Daniele #Verde dall'#AekAtene: prestito con diritto di riscatto - sebastdeporte : RT @NicoSchira: Il #Verona sorpassa Parma e Spezia nella corsa ad Andrea #Favilli. Intesa tra Setti e l'agente Alessandro Lucci. Operazione… - DiMarzio : #Spezia, vicino l'arrivo di Daniele #Verde dall'#AekAtene: prestito con diritto di riscatto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Spezia Calciomercato Spezia, colpo in casa Milan | Idea in attacco! SerieBnews.com Pradè: 'Nessuna offerta per Chiesa, Milenkovic è già in una squadra forte. Su Torreira e l'attaccante...'

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per chiarire le questioni del mercato e della prossima stagione viola ATTACC ...

Calciomercato Serie A, clamoroso Yaya Toure | Si offre alla neopromossa

Il centrocampista, ex campione del Manchester City e del Barcellona, vuole il club italiano. C’è il contatto con Yaya Toure Si affaccia per la prima volta in assoluto in Serie A lo Spezia, ma non vorr ...

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per chiarire le questioni del mercato e della prossima stagione viola ATTACC ...Il centrocampista, ex campione del Manchester City e del Barcellona, vuole il club italiano. C’è il contatto con Yaya Toure Si affaccia per la prima volta in assoluto in Serie A lo Spezia, ma non vorr ...