Calciomercato Spezia: vicinissimo l’arrivo di Agoumè, i dettagli (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Spezia: è sempre più vicino l’arrivo di Lucien Agoumè in bianconero. I dettagli del trasferimento Lo Spezia è sempre più vicino a Lucien Agoumè. Il centrocampista dell’Inter può trasferirsi in prestito secco in Liguria. Come riporta Gianluca Di Marzio Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

