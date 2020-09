Calciomercato – Si complica l’affare Vidal: il Barcellona ha chiesto un’indennizzo all’Inter (Di giovedì 10 settembre 2020) Si complicano i piani dell’Inter per portare a Milano Arturo Vidal Frenata improvvisa per Arturo Vidal all’Inter. A complicare i piani del club nerazzurro è il Barcellona che per lasciar partire il cileno chiede un indennizzo al club nerazzurro come già fatto con il Siviglia per Rakitic. “Bartomeu e i suoi collaboratori hanno un chiodo fisso: ottenere dall’Inter un indennizzo, anche simbolico, dalla cessione del giocatore. Guarda caso richiesta soddisfatta dal Siviglia nell’affare-Rakitic, uno degli indesiderati di Koeman”. Marotta però non ci sente: il cileno in nerazzurro solo a parametro zero. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo Calciomercato – Si complica l’affare ... Leggi su intermagazine

cn1926it : Asse #Napoli-#Roma, si complica lo scambio #Milik-#Under: giallorossi infuriati per il caso #DeLaurentiis - internewsit : Kanté-Inter, l'ostacolo è proprio l'ex Conte: la trattativa si complica subito - - MondoNapoli : Dalla Spagna - Si complica la trattativa Suarez-Juventus! Potrebbe tornare di moda l'ipotesi Milik: le ultime -… - zazoomblog : Calciomercato Juventus la caccia ai centravanti si complica: la situazione - #Calciomercato #Juventus #caccia - fcin1908it : TS - Perisic, la decisione del Bayern complica il mercato dell'Inter: ecco il motivo del 'no' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato complica Calciomercato Juventus, la caccia ai centravanti si complica: la situazione Inews24 Calciomercato Inter – Se salta il progetto, Conte può “esplodere” di nuovo

Il piano legato al calciomercato dell’Inter, potrebbe essere particolarmente complicato. Per questo, Conte potrebbe creare problemi INTER NEWS – Questa mattina ve ne abbiamo parlato, riportandovi quel ...

Blaszczykowski ricorda: “In Germania non c’era grande considerazione dei polacchi. Giudicati come operai o ladri”

Il calciatore, ora tornato al Wisla Cracovia anche come dirigente, era arrivato in Germania nel 2007 con il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp che lo acquistò inserendolo in una squadra di assoluto spe ...

Il piano legato al calciomercato dell’Inter, potrebbe essere particolarmente complicato. Per questo, Conte potrebbe creare problemi INTER NEWS – Questa mattina ve ne abbiamo parlato, riportandovi quel ...Il calciatore, ora tornato al Wisla Cracovia anche come dirigente, era arrivato in Germania nel 2007 con il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp che lo acquistò inserendolo in una squadra di assoluto spe ...