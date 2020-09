Calciomercato serie C LIVE: Reggina Catania, sfida per Sarao (Di giovedì 10 settembre 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Giovedì 10 settembre 13.05 – Reggina, anche il Catania si inserisce nella corsa a Sarao – A riportarlo è TMW. 11.50 – Imolese, oggi la firma di Rinaldi – A riportarlo è Tuttosport. Mercoledì 9 settembre 20.21 – UFFICIALE: Catania, torna Izco – Firmato un contratto di un anno, con opzione sul secondo. 17.00 – UFFICIALE: Padova, biennale per Nahuel Valentini – Accordo raggiunto fino al 30 giugno 2022. 11.00 ... Leggi su calcionews24

Capezzone : Dicono le cronache di calciomercato che l’uruguaiano #Suarez dovrà sostenere un esame di italiano per poter ottener… - Gazzetta_it : #Milan, finalmente sbarca #Tonali. Visite mediche tra stasera e domani, poi la firma - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter: tutto pronto per #Vidal, oggi l'addio al #Barça. E #Handanovic rinnova - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito il portiere, classe 1998, Mattia Del Favero al Pescara in… - JuveReTransfers : UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito il portiere, classe 1998, Mattia Del Favero al Pescara… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Serie A De Laurentiis positivo al tampone per il Coronavirus

Serie A De Laurentiis – Un altro caso di positività al Covid-19 nel mondo del calcio. Questa volta si tratta del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La società azzurra ha annunciato l’esito ...

Serie A | De Laurentiis positivo al Covid. Ieri era in Lega

Aurelio De Laurentiis è stato trovato positivo al Coronavirus. Il presidente del Napoli ha partecipato ieri all’Assemblea di Lega E’ allarme Coronavirus tra i presidenti della Serie A. A far scattare ...

Serie A De Laurentiis – Un altro caso di positività al Covid-19 nel mondo del calcio. Questa volta si tratta del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La società azzurra ha annunciato l’esito ...Aurelio De Laurentiis è stato trovato positivo al Coronavirus. Il presidente del Napoli ha partecipato ieri all’Assemblea di Lega E’ allarme Coronavirus tra i presidenti della Serie A. A far scattare ...