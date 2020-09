Calciomercato, proposto Yaya Touré in Serie A. Scambio Verona-Genoa, attaccante al Bologna e smentita al Napoli (Di giovedì 10 settembre 2020) Giornata ricca di notizie sul fronte Calciomercato. Le dirigenze sono sempre più impegnate a costruire le squadre per la prossima stagione, la novità a sorpresa riguarda l’accordo raggiunto tra Godin e il Cagliari, il difensore lascia l’Inter. In arrivo altri colpi, ecco tutte le operazioni nel dettaglio. ESTERO – Non solo Florenzi. Secondo Telefoot l’attaccante italiano, oggi allo Shanghai Shenhua, El Shaarawy sarebbe finito nel mirino del Psg. Vito Mannone è il nuovo portiere del Monaco. INTER – Javier Zanetti, presidente dell’Inter, ha parlato a Fox Sports, indicazioni su Lautaro Martinez. “Abbiamo fatto tanto per prenderlo e speravamo potesse avere la crescita che ha avuto. Lo vedo felice all’Inter. Il Barcellona? Molte squadre notano i giocatori che fanno bene, ma è ... Leggi su calcioweb.eu

Il 37enne centrocampista ivoriano ex Barca e City, ora svincolato, si sarebbe proposto allo Spezia neopromosso in Serie A. Il calciomercato è fatto anche per sognare. Sono solo voci, ma da quanto rip ...

Calciomercato Juventus, maxi offerta per Morata

La Juventus è sempre a caccia di un attaccante e, viste le difficoltà per arrivare a Luis Suarez, avrebbe rimesso nel mirino Alvaro Morata. I bianconeri pensano al ritorno dello spagnolo e avrebbero g ...

