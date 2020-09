Calciomercato Napoli, il nuovo pallino di Cristiano Giuntoli è Dominik Szoboszlai (Di giovedì 10 settembre 2020) Da diverse settimane sul taccuino di Cristiano Giuntoli c’è il nome di Dominik Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo di 19 anni. Il centrocampista piace a numerosi club inglesi e tedeschi come il Borussia Dortmund, che vorrebbe riunirlo a Erling Haaland. Napoli rappresenta comunque una destinazione a lui gradita e dall’Austria fanno sapere che il ragazzo non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e che sta pressando per essere ceduto. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ La Gazzetta dello Sport ha fornito una presentazione tecnica del ragazzo. “Il suo ruolo è quello di metodista, ha buone ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : L'agente di #Szoboszlai ai nostri microfoni: 'Rimane al #Salisburgo, la decisione non cambierà' - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, ecco #Fazio. E il #Napoli pensa a #Nandez nell'affare-#Ounas - Gazzetta_it : #Calciomercato #Napoli, 70 milioni dal #ManchesterCity per #Koulibaly - arsenalmad37 : RT @cmdotcom: #Napoli, ok alla cessione di #Koulibaly: i rapporti con il #ManchesterCity sono gelidi, tutto in mano a #Ramadani https://t.c… - cmdotcom : #Napoli, ok alla cessione di #Koulibaly: i rapporti con il #ManchesterCity sono gelidi, tutto in mano a #Ramadani… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Szoboszlai ora è più lontano. Veretout obiettivo concreto per la mediana Sport Fanpage Napoli, ok alla cessione di Koulibaly: i rapporti con il Manchester City sono gelidi, tutto in mano a Ramadani

Kalidou Koulibaly al Manchester City, la trattativa prosegue. Tra mille difficoltà ma con un certo ottimismo, sebbene la fumata bianca sia ancora lontana. Il di ...

La Roma incontra Dzeko per l'intreccio con Milik: Juve e Napoli alla finestra

Futuro da scrivere per Edin Dzeko. Dopo le parole di Guido Fienga nei giorni scorsi, oggi il centravanti bosniaco della Roma, secondo quanto riferito da Tuttosport, incontrerà il CEO giallorosso per u ...

Kalidou Koulibaly al Manchester City, la trattativa prosegue. Tra mille difficoltà ma con un certo ottimismo, sebbene la fumata bianca sia ancora lontana. Il di ...Futuro da scrivere per Edin Dzeko. Dopo le parole di Guido Fienga nei giorni scorsi, oggi il centravanti bosniaco della Roma, secondo quanto riferito da Tuttosport, incontrerà il CEO giallorosso per u ...