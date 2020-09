Calciomercato Milan: ufficiale André Silva all’Eintracht, Rebic a titolo definitivo (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Milan – Porte girevoli nell’attacco rossonero. Per la società lombarda un movimento in uscita e uno in entrata, che non fanno altro che confermare quanto già visto nell’ultima stagione. E’ ufficiale infatti il passaggio di André Silva all’Eintracht Francoforte. Non ufficiale, ma quasi, quello di Ante Rebic al Milan, che arriva questa volta a titolo definitivo. Operazioni svolte contemporaneamente in positivo, così come fu l’anno scorso per i prestiti.L'articolo Calciomercato Milan: ufficiale André Silva all’Eintracht, Rebic a titolo ... Leggi su calcioweb.eu

CESENA – Il Cesena ha ceduto nel primo pomeriggio di oggi Giacomo Rosaia al Catania. Scenderà in Sicilia domani. Già pre ...

Il passaggio a titolo definitivo di Andrè Silva all’Eintracht Francoforte ha spinto in maniera vertiginosa Ante Rebic verso lo stesso destino con il Milan: il riscatto del croato è a un passo. Zlatan ...

