Calciomercato Juventus, svolta United: con lo scambio si chiude (Di giovedì 10 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Lo stiamo leggendo a più riprese all’interno delle indiscrezioni del mercato della Juve: gli scambi, in questo folle mese di settembre, potrebbero essere le chiavi giuste per sbloccare diversi affari che, per via delle difficili situazioni economiche in cui tutte le società calcistiche stanno operando, non sarebbero altrimenti possibili. Il Calciomercato della Juventus non fa eccezione e Fabio Paratici, sentite le richieste di Andrea Pirlo per la prossima stagione, avrebbe intenzione di chiudere almeno ancora un colpo per reparto per rinforzare la rosa bianconera in vista dell’annata 2020/21 per puntare con ancora più decisione al grande obiettivo Champions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - ALeoneFN24 : ????Nuovo scambio con il #ManchesterUnited per la #Juventus? ?? - AntonioMileo : RT @calciomercatoit: #Roma, l'infortunio di #Zaniolo blocca #Dzeko: l'attaccante in orbita #Juventus ora potrebbe rimanere in giallorosso… -