Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per El Shaarawy (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Juventus: i bianconero avrebbero messo nuovamente gli occhi su El Shaarawy La Juventus si sta guardando attorno alla ricerca di occasioni per migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. E nei radar bianconeri sarebbero tornato di moda il nome di Stephan El Shaarawy, attualmente in Cina allo Shanghai Shenhua. Secondo quanto riportato da Telefoot, l’esterno sarebbe nuovamente nel mirino della dirigenza juventina ma sarebbe seguito anche dal Psg e dell’Atletico Madrid. Dopo l’esperienza orientale, El Shaarawy potrebbe così rientrare in Europa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

