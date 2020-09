Calciomercato Juventus, offerta per Morata: rialzo dell’Atletico (Di giovedì 10 settembre 2020) Tutto su Alvaro Morata per il Calciomercato della Juventus? La pista per Luis Suarez non sembra essere l’unica davvero calda per l’attacco bianconero. Anche quella per il ritorno dell’ex calciatore della Vecchia Signora in Italia potrebbe riservare grandi sorprese nei prossimi giorni e, dalla Spagna, arrivano interessanti indiscrezioni che vorrebbero il figliol prodigo nel mirino di Fabio Paratici. La corte serrata del mercato juventino avrebbe addirittura assunto un valore numerico nelle ultime ore: 50 milioni di euro per far cadere le resistenze dell’Atletico Madrid, che però al momento sembrerebbe preferire un gioco al rialzo per l’attaccante ex Real e Chelsea. Juventus con le spalle al muro? Ecco la risposta dei Colchoneros. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Calciomerc : Anche #Lacazette nel cast dell’ #atleticodemadrid per il ruolo attaccante il francese si va ad aggiungere a #Cavani… - infoitsport : Calciomercato Juventus, rottura totale fra Messi e Suarez: svolta dalla Liga -