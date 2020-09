Calciomercato Juventus, nuova ipotesi per l’attacco: si tratta per il ritorno di Kean. Situazione e dettagli (Di giovedì 10 settembre 2020) nuova idea per l'attacco della Juventus.Juventus, CR7: “Stadi vuoti? E’ come un circo senza clown. Salute al primo posto, ecco cosa dobbiamo fare”La dirigenza bianconera è ancora alla ricerca di una prima punta che possa sostituire il partente Gonzalo Higuain, e starebbe dunque studiando nuovi profili per completare nel migliore dei modi il reparto offensivo. Con le trattative che porterebbero all'acquisto di Luis Suarez ed Edin Dzeko attualmente in una fase di stallo, la Vecchia Signora starebbe valutando un possibile ritorno di Moise Kean. Il giovane attaccante approdato all'Everton soltanto una stagione fa per 27,5 milioni di euro, starebbe facendo riflettere non poco la società piemontese, che ... Leggi su mediagol

