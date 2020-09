Calciomercato Juventus, maxi offerta per Morata (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbe fatto una maxi offerta all’Atletico Madrid per Alvaro Morata La Juventus è sempre a caccia di un attaccante e, viste le difficoltà per arrivare a Luis Suarez, avrebbe rimesso nel mirino Alvaro Morata. I bianconeri pensano al ritorno dello spagnolo e avrebbero già presentato una prima proposta all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, la Juventus avrebbe bussato alla porta dei Colchoneros con un’offerta da 50 milioni di euro. offerta, però, rispedita al mittente con gli spagnoli che continuano a chiedere per Morata i 150 milioni della ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - infoitsport : Calciomercato Juventus, ultimatum al big | Proposto per Dybala! - infoitsport : Calciomercato Juventus, irrompe l’Atletico: Suarez più lontano -