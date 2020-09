Calciomercato Juventus, guerra aperta con il Napoli: corsa da 40 milioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus sfida quello del Napoli e la rivalità sportiva tra le due società si rinnova. Le due antagoniste, che tutti gli anni non mancano mai di scrivere nuove pagine di storia, si potrebbero presto incontrare in sede di trattative, intenzionate a puntare sullo stesso gioiello per scatenare una vera e propria guerra a suon di milioni. La corsa per Jeremie Boga del Sassuolo, infatti, sembrerebbe essere sempre più aperta. I neroverdi, però, non vorrebbero fare sconti: come già successo con il possibile affare per Locatelli alla Juventus, il club emiliano avrebbe fissato il suo prezzo e non vorrebbe scendere neanche di un centesimo. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - dagoool19 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, #Lacazette verso il faccia a faccia con l'#Arsenal: il francese vuole chiarezza sul futuro ?? #CMITmercat… - SportPippo : Grazie #Gonzalo, Mi sei sempre piaciuto, come calciatore e come persona. Grazie per quei goal al #Napoli e all’… -