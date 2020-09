Calciomercato Juventus, braccio di ferro con l’Inter per la stella del Real Madrid (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo gli acquisti di Kulusevski, Arthur Melo e McKennie, il Calciomercato della Juventus ora sembra essere bloccato dal mercato in uscita. I bianconeri, infatti, sembrano aver trovato l’accordo per la rescissione del contratto di Higuain, ma rimangono ancora tutti gli esuberi da piazzare. La situazione finanziaria non sarà delle più rosee, ma il presidente Andrea Agnelli vuole comunque regalare al mister Andrea Pirlo una squadra che possa compiacere un progetto di gioco dinamico e aggressivo. Un rinforzo a centrocampo non farebbe male ai bianconeri. Ed ecco che si comincia a sognare. Come rivelato da DiarioGol, infatti, il Real Madrid sembra aver messo alla porta un talento come Isco e la Juventus non vorrebbe farsi sfuggire questa occasione. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

