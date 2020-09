Calciomercato Juventus, addio Higuain: accordo con il nuovo club (Di giovedì 10 settembre 2020) Gonzalo Higuain è pronto a dire addio alla Juventus: l’argentino ha già l’accordo con il nuovo club, al quale si unirà dopo la rescissione Quello contro la Roma all’Allianz Stadium, potrebbe essere stato l’ultimo gol di Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus. Il bomber argentino infatti, dopo l’addio in panchina di Maurizio Sarri e l’approdo di Andrea Pirlo, non rientrerebbe più nel progetto bianconero. Così, dopo quattro anni alla Juventus, intervallati dai prestiti al Milan ed al Chelsea, ‘el pipita’ sarebbe pronto a lasciare Torino. Per lui sarebbe prevista la rescissione del contratto con i bianconeri, prima di approdare ad un ... Leggi su bloglive

Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - SkySport : Juve-Suarez, i tempi si prolungano: Dzeko è la prima alternativa - SkySport : Juventus, accordo con Higuain per la rescissione del contratto: va all'Inter Miami - imabdielito : RT @SkySport: Juventus, accordo con Higuain per la rescissione del contratto: va all'Inter Miami - EduardoNunez_73 : RT @SkySport: Juventus, accordo con Higuain per la rescissione del contratto: va all'Inter Miami -