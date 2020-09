Calciomercato Inter, il Chelsea non molla Kanté: Marotta punta Seri del Fulham (Di giovedì 10 settembre 2020) L’Inter è alle prese con l’affare Kanté che dopo una leggera apertura da parte del Chelsea pare nuovamente essersi arenato. Il francese, nonostante non sia più considerato al centro del progetto di mister Lampard non verrà svenduto dai Blues che per lui chiedono una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro. Troppo per le … L'articolo Calciomercato Inter, il Chelsea non molla Kanté: Marotta punta Seri del Fulham Leggi su dailynews24

DiMarzio : Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigen… - Inter : ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Mercato - Vidal al braccio di ferro col Barcellona: vuole ricevere gli emolumenti per l'ultimo anno di contratto - http… - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Colpo di scena Godin: è ad un passo dal Cagliari. Definita la formula del trasferimento - -