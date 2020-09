Calciomercato Fiorentina, Pradè senza filtri: “La verità su De Rossi e Dzeko e il futuro di Chiesa e Milenkovic. Borja Valero…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Daniele Pradè ed il mercato della Fiorentina.Il direttore sportivo del club viola è stato protagonista di una lunga ed esaustiva conferenza stampa nel corso della quale si è focalizzata sul presente ed il futuro della società toscana, focalizzando linee guida e strategia della campagna trasferimenti attualmente in corso. Da De Rossi ad Edin Dzeko al futuro dei gioielli Chiesa e Milenkovic, passando per la suggestione Borja Valero, il dirigente ex Roma non ha lesinato spunti giornalisticamente interessanti ai cronisti presenti.“Su Daniele De Rossi non c’è mai stato mai nulla. Stiamo parlando di voci circolate durante il lockdown, non è ... Leggi su mediagol

SkySport : Fiorentina, è fatta per il ritorno di Borja Valero - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, è fatta per #Bonaventura - DiMarzio : #Verona, accordo con la #Fiorentina per #Benassi - Mediagol : #Calciomercato #Fiorentina, Pradè senza filtri: “La verità su De Rossi e Dzeko e il futuro di Chiesa e Milenkovic.… - Mediagol : #Calciomercato #Fiorentina, Pradè senza filtri: 'La verità su De Rossi e Dzeko e il futuro di Chiesa e Milenkovic.… -