Calciomercato Fiorentina, Pradè: “In attacco a posto così. Chiesa? Nessun’offerta” (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è sicuramente una delle protagoniste indiscusse i questo Calciomercato. Tanti acquisti e colpi importanti in entrata per rinforzare una rosa già buona. L’allenatore Iachini potrà contare su giocatori di qualità e carismatici nella prossima stagione, ma potrebbe non essere finita qui. A fare il punto sul mercato in entrata della Fiorentina è stato il direttore sportivo Daniele Pradè, in conferenza stampa. “Borja Valero e Benassi? Ci siamo presi 24-48 ore per riflettere – le parole del direttore sportivo – il primo è uno dei giocatori più forti che abbia mai comprato, mentre il secondo per me è forte ma ha bisogno di più spazio per giocare. Torreira? Posso dire ... Leggi su giornal

SkySport : Fiorentina, è fatta per il ritorno di Borja Valero - MatteoPedrosi : La Fiorentina si chiama fuori. Toro in piena corsa: si cercano gli accordi con giocatore (incassata la disponibilit… - DiMarzio : #Verona, accordo con la #Fiorentina per #Benassi - NMercato24 : ESCLUSIVA NM24: ???? Tutto fatto per il ritorno di Borja Valero a Firenze. La Fiorentina sta per riabbracciare il S… - NMercato24 : UFFICIALE: La Fiorentina ha tesserato Bonaventura. #calciomercato #10settembre -