Calciomercato Bologna, nuova avventura per Falcinelli: l’attaccante firma con la Stella Rossa di Belgrado. I dettagli (Di giovedì 10 settembre 2020) nuova avventura professionale per Diego Falcinelli.Il Bologna che resta comunque in possesso del cartellino dell'attaccante, ha definito la cessione dell'attaccante ex Perugia alla Stella Rossa di Belgrado.Il calciatore nato a Marsciano si trasferisce in Serbia con la formula del prestito con diritto di riscatto e dovrebbe percepire un ingaggio pari a circa 750.000 euro netti a stagione. Il classe 1991 era reduce dalla stagione disputata con la maglia del Perugia in Serie B, con la maglia della compagine umbra. Falcinelli ha collezionato ventisette presenze e messo a segno tre reti. Nonostante la corte serrata della Reggina, alla fine l'ha spuntata la società guidata dall'ex Inter e Lazio, Dejan Stankovic, l'ex Sassuolo è rimasto ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Hickey appena atterrato a #Bologna: tra poco le prime immagini su @SkySport grazie ad @alessiodegiu ???? #calciomercato ?????????????? - Mediagol : #Calciomercato #Bologna, nuova avventura per Falcinelli: l’attaccante firma con la Stella Rossa di Belgrado. I dett… - Mediagol : #Calciomercato #Bologna, nuova avventura per Falcinelli: l'attaccante firma con la Stella Rossa di Belgrado. I dett… - bologna_sport : #calciomercato C'è anche Vlahovic nel mirino del #Bologna - Cucciolina96251 : RT @CalcioWeb: #Calciomercato, proposto #YayaTouré in #SerieA. Scambio Verona-Genoa, attaccante al Bologna e smentita al Napoli - https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Bologna, due esuberi pronti a partire Calciomercato.com RADIOMERCATO: voci e indiscrezioni sulle trattative del Parma

Nuovo appuntamento con la rubrica di Sportparma RADIOMERCATO, una bussola per orientarsi nella foresta del mercato di serie A che ha aperto i battenti martedì 1 settembre e chiuderà lunedì 5 ottobre a ...

Calciomercato Bologna, l’attaccante saluta e vola in Serbia

Il centravanti rossoblù è stato ceduto a titolo definitivo dal Bologna. Ha deciso di fare le valigie e salutare, definitivamente la Serie A e l’Italia. Andrà a giocare nel campionato serbo, da una vec ...

Nuovo appuntamento con la rubrica di Sportparma RADIOMERCATO, una bussola per orientarsi nella foresta del mercato di serie A che ha aperto i battenti martedì 1 settembre e chiuderà lunedì 5 ottobre a ...Il centravanti rossoblù è stato ceduto a titolo definitivo dal Bologna. Ha deciso di fare le valigie e salutare, definitivamente la Serie A e l’Italia. Andrà a giocare nel campionato serbo, da una vec ...