FIRENZE, 10 SET - "siamo convinti di avere una squadra forte, che può dare soddisfazioni, grazie ad un mercato importante fatto a gennaio. Non dico che ora il nostro mercato è chiuso ma ...

Calcio: Fiorentina, Pradè 'mercato? siamo già forti cosi'

Il presidente Tommaso Giulini aveva annunciato ieri il suo arrivo e questa mattina alle 11 è sbarcato all'aeroporto di Cagliari: Riccardo Sottil, classe 1999, è un nuovo giocatore del Cagliari. Estern ...

Da Agnelli a Cairo, tutti in isolamento dopo l’assemblea di Lega

Ieri il patron del Napoli aveva partecipato all'assemblea della Lega calcio insieme agli altri 19 presidenti delle società di Serie A nonostante avesse avvertito dei disturbi e qualche linea di febbre ...

