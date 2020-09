Caivano, abbattuta ex villa del clan Moccia alla presenza del Prefetto (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Il complesso “ex villa Moccia” a Caivano è stato abbattuto alla presenza del Prefetto di Napoli, Marco Valentini, della Commissione straordinaria del Comune di Caivano ed ai vertici locali delle forze dell’ordine. L’immobile confiscato al clan camorristico versava ormai in precarie condizioni strutturali ed ambientali, risultando quindi irrecuperabile per finalità di tipo sociale o istituzionale. Il Prefetto si è congratulato con la Commissione straordinaria per il risultato conseguito che ha consentito l’eliminazione dal territorio di un simbolo della criminalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

