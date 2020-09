Buon compleanno Marcello dell’Utri, Lola Falana, Pupo… (Di venerdì 11 settembre 2020) Buon compleanno Marcello dell’Utri, Lola Falana, Pupo… …Giuseppe Calderisi, Nicola Pietrangeli, Paola Ruffo di Calabria, Brian de Palma, Alessandra Ghisleri, Franz Beckenbauer, Carlo Recalcati, Donatello, Marco Baroni, Caterina Bini, Dejan Stankovic, David Pizarro, Andrea Dossena, Laura Ferrara, Robert Acquafresca, Dino Giarrusso, Alessio Campagnacci, Lorenzo Olivieri, Alberto Bergamo, Stefano Scanferla, Edoardo Luperi… Oggi 11 settembre compiono gli anni: Gianfranco Parati, ex calciatore; Edoardo Bruno, regista, critico cinema; Lucia Portoghesi, restauratrice, saggista, archeologa; Francesco Indovina, urbanista, politico, giornalista; Nicola Pietrangeli, ex tennista, conduttore tv, attore; Rachele La Rotonda Compagnone, scrittrice, poetessa, pittrice; Giuseppe Farinelli, ... Leggi su romadailynews

chetempochefa : “Per anni era osceno mostrarsi fascista, ma le persone non erano cambiate da un giorno all'altro. Poi il tempo pass… - chetempochefa : “Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero.” Oggi compie 90 anni una donna straordinaria: fa… - repubblica : Buon compleanno a #LilianaSegre. Nata a Milano il #10settembre del 1930, la senatrice a vita, compie oggi 90 anni.… - rvsewinchester : RT @deansmoriarty: @rvsewinchester ho visto il tweet e volevo soltanto farti tantissimi auguri di buon compleanno, spero tu possa passare u… - cey__ceyyy : @cansgaze @dmtzdmr @sanem_aydin_ @MevkibeN @CanDivit__ @Leyla_Aydin0 @EmreDivit2 @______ceyda @gamze00014… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Primonumero

ROMA - Un ringraziamento per la sua testimonianza contro l'odio e la violenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina alla senatrice a vita Liliana Segre. Formul ...Una comitiva di pianeti in segni propizi è pronta per quest’oggi a darvi il carburante giusto per continuare a correre e tagliare traguardi arrivando sempre per primi. Marte e Venere combinano per voi ...