Bulgaria | nuove proteste contro governo | sale tensione

ANSAmed, - SOFIA, 10 SET - Cresce la tensione in Bulgaria a causa della crisi politica iniziata due mesi fa. Nella capitale Sofia e in diverse altre grandi città del Paese si sono svolte oggi per il ...

(ANSAmed) - SOFIA, 10 SET - Cresce la tensione in Bulgaria a causa della crisi politica iniziata due mesi fa. Nella capitale Sofia e in diverse altre grandi città del Paese si sono svolte oggi per il ...

Covid-19, imprenditori italiani Romania e Bulgaria: governo sordo

Roma, 10 set. (askanews) - Il governo del premier Giuseppe Conte è sordo alle esigenze delle imprese italiane che operano in Romania e in Bulgaria, che stanno subendo una ingiustificabile penalizzazio ...

