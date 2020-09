Brexit, Ue si riprende dallo choc e valuta di far causa al Regno Unito (Di giovedì 10 settembre 2020) La saga Brexit potrebbe finire in tribunale. A riportare l’ipotesi è Bloomberg che rivela come a Bruxelles sia stato preparato un piano per avviare una causa legale nei confronti del Regno Unito qualora il Governo Johnson porti a termine l’iter per l’approvazione dell’Internal Market Bill, la legge “scandalo” sul commercio interno post separazione dall’Unione europea che minerebbe il protocollo raggiunto sui confini tra Irlanda del Nord e Irlanda. Ieri il Primo Ministro britannico ha difeso il provvedimento – che è stato depositato in Parlamento – scatenando la dura reazione delle autorità europee. Boris Johnson ha definito il disegno di legge uno strumento per assicurare “la protezione dei posti di lavoro, della ... Leggi su quifinanza

Brexit riprende Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brexit riprende