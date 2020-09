Brexit, L’Ue potrebbe portare Londra in tribunale (Di giovedì 10 settembre 2020) L’interminabile divorzio tra Ue e Regno Unito prosegue e stavolta potrebbero esserci di mezzo anche i tribunali. L’Unione Europea ha intimato al paese di Boris Johnson di ritirare il disegno di legge che rimette in discussione alcuni degli impegni sulla Brexit. La risposta del Regno Unito assicura che il testo non violerà in alcun modo la Costituzione ma farà comunque prevalere quello che è l’interesse nazionale. L’Ue ha precisato che non ci saranno esitazioni nel «ricorrere ad azioni legali». LEGGI ANCHE >>> Boris Johnson strappa ancora sulla Brexit e indica una data alla Ue Per il Regno Unito c’è tempo fino a fine mese L’Ue ha dato al Regno Unito fino a fine mese per ritirare il disegno di legge in questione, altrimenti si procederà ... Leggi su giornalettismo

