Brexit | la Ue minaccia | “Londra ritiri la legge che modifica gli accordi | rischio sanzioni” Ma il Regno Unito respinge l’ultimatum

Un nuovo scontro tra Unione europea e Regno Unito fa allontanare la speranza di arrivare a un accordo per il dopo Brexit. Dopo un incontro d'urgenza a Londra tra il ministro britannico Michael Gove e il vicepresidente della Commissione Ue Maros Sefcovic, Bruxelles ha concesso al Regno Unito fino alla fine del mese per ritirare un disegno di legge che rimette in discussione alcuni impegni presi con l'accordo sull'uscita firmato il 31 gennaio, minacciando in caso contrario azioni legali e sanzioni. Ma Londra ha risposto a muso duro: il governo britannico "non vuole e non può" ritirare il contestato Internal Market Bill, ha detto Gove respingendo l'ultimatum. Se non si trova un'intesa entro il 31 ottobre, ...

Brexit, Coldiretti: senza accordo rischia 30% Made in Italy

(Teleborsa) - "Con l'ultima minaccia del premier inglese Boris Johnson la Gran Bretagna rischia di diventare il porto franco del falso Made in Italy in Europa per la mancata tutela giuridica dei march ...

