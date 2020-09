Borsa Italiana, SIX prepara offerta con “garanzie di autonomie” (Di giovedì 10 settembre 2020) (TeleBorsa) – Six, società svizzera che gestisce la Borsa di Zurigo, è intenzionata a presentare, entro la scadenza del prossimo 14 settembre, un‘offerta per tutta Borsa Italiana. È quanto riferiscono fonti vicine all’operazione. Negli incontri istituzionali avuti in Italia la società, che ha recentemente acquistato la Borsa di Madrid, avrebbe offerto ampie rassicurazioni sul livello di autonomia che verrà assicurato a Piazza Affari e sugli investimenti che verranno fatti sulla società di gestione del listino milanese e su Mts, piattaforma di negoziazione dei titoli di Stato. (Foto: © Simona Flamigni 123RF) Leggi su quifinanza

