Borderlands 3: Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso - recensione (Di giovedì 10 settembre 2020) Quando Borderlands 3 uscì, Gearbox e 2K avevano già le idee chiare sul come lo avrebbero supportato dopo il lancio, ossia attraverso costanti eventi e aggiornamenti gratuiti, e con un season pass inclusivo di quattro DLC. Nell'ultimo anno abbiamo giocato i primi tre, tra una rapina a un casinò, un matrimonio su un pianeta misterioso e una breve visita a una cittadina uscita da un Western. In prossimità del compleanno di Borderlands 3 è in arrivo pure il quarto e ultimo di questi contenuti aggiuntivi: Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso.Lo Psycho più amato da tutti è pronto a tornare, anche se sfortunatamente Gearbox non ha intenzione di fare marcia indietro sulle sue decisioni e pure lui, proprio come Gaige, non ... Leggi su eurogamer

