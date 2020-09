Bonus per chi paga con carta e bancomat: ecco chi potrà riceverlo e da quando (Di giovedì 10 settembre 2020) Ultimi aggiustamenti per il ”cashback di Stato” o ”Bonus da 300 euro”, il meccanismo che punta a spingere i consumatori a sostituire i contanti con gli strumenti di pagamento elettronici tracciabili per contrastare l’evasione fiscale. Il Governo sta lavorando per rendere operativo il Bonus a partire già dal 1 dicembre 2020. Come detto, il piano ha un obiettivo chiaro: far emergere l’economia sommersa abbattendo l’evasione fiscale e consentendo così allo Stato di poter contare su maggiori proventi. Il Bonus dovrebbe andare a chi spende (spese documentate) fino a 3mila euro l’anno, quindi in totale si tratta di 300 euro, effettuata con un numero minimo di pagamenti. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, il presidente del Consiglio ... Leggi su caffeinamagazine

