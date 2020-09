Bonus affitti immobili: scatta la proroga del beneficio (Di giovedì 10 settembre 2020) Tra i vari interventi operati da parte del decreto Agosto, c’è anche quello in materia di Bonus affitti (art. 77). Avevamo già parlato nei mesi scorsi di come il tema affitti sia stato tenuto in considerazione dall’Esecutivo, con il decreto Cura Italia. Ora l’ultimo provvedimento messo a punto dalle forze di maggioranza amplia i beneficiari di detto Bonus affitti e proroga il periodo di riferimento entro cui poter usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad utilizzo non abitativo e affitto d’azienda. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa sapere se è sempre obbligatorio cambiare residenza, dopo aver sottoscritto un contratto di affitto come inquilino, oppure no, clicca ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Bonus affitti Bonus affitti: il beneficio aumenta e si estende Metropolitano.it Affitto, arrivano nuove risorse

Aumentano le risorse del Fondo speciale regionale per il sostegno all’affittonell’emergenza Covid: il bonus ‘Covid’ per la casa, destinato a chi nei mesi del lockdown ha perso almeno il 50 per cento d ...

Aumentano le risorse del Fondo speciale regionale per il sostegno all'affittonell'emergenza Covid: il bonus 'Covid' per la casa, destinato a chi nei mesi del lockdown ha perso almeno il 50 per cento d ...