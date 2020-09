Bollettino oggi, giovedì 10 settembre: i numeri regione per regione, 1.597 nuovi contagi (Di giovedì 10 settembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a giovedì 10 settembre. Prosegue il lavoro del Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, con il conteggio dei nuovi casi di positività al Covid-19 oltre ai decessi, i guariti e i tamponi effettuati nel corso delle ultime 24 ore. oggi registriamo 1.597 nuovi contagi (ieri 1.434), 10 morti (ieri 14), 613 guariti (ieri 471), 94.186 tamponi (ieri 95.990), 58 ricoverati (ieri 18), 14 pazienti in più in terapia intensiva (totale 164). LA TABELLA, regione PER regione, AGGIORNATA A GIOVEDI’ 10 ... Leggi su sportface

