Bollettino Covid-19: casi in aumento in Italia (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Bollettino odierno relativo alla situazione Covid-19 in Italia continua a mostrare un aumento di decessi e casi di contagio. Di seguito i dati Il Bollettino relativo alla situazione coronavirus in Italia, di oggi 10 settembre 2020, è stato divulgato come di consueto. Dai dati, come sempre, risulta che in Italia continuano ad aumentare decessi e contagi da coronavirus. Sono 1597 i casi in più e si conta un aumento di 10 morti. Nel frattempo il premier Conte esclude comunque un nuovo lockdown nazionale e anzi conferma il 14 settembre come data per la ripartenza della scuola. I dati del Bollettino odierno: casi +1597 su 94186 tamponi (ieri +1434 su 95990) di cui 875 ... Leggi su zon

