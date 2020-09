Bollettino Covid 10 settembre: 1.597 nuovi contagi e 10 decessi (Di giovedì 10 settembre 2020) . Cresce il numero dei positivi, dei ricoverati anche in terapia intensiva Nel nostro Paese, da quando ha avuto inizio l’epidemia di Covid 19, 283.180 persone (+1.597 rispetto a ieri) hanno preso il morbo. Di queste, 35.587 sono morte (+10) e 211.885 (+613) guarite. Attualmente i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri ?… - atestaltasempre : RT @Zippo88lrr: Altri 7 positivi #Covid_19 in una RSA di Ravenna... Tutti asintomatici. Uno è stato ricoverato benché asintomatico perché… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Sono 10 i decessi nelle ultime 24 ore, che hanno visto occupare 58 letti in più nei reparti Covid ordinare e 14 nelle terapie… - ZzuCicciu : RT @QSanit: #Covid. Il bollettino: oggi 1.597 nuovi casi e 10 decessi #Sanità - infoitsalute : COVID-19 - Il bollettino della Protezione Civile: +1.597 nuovi contagi -