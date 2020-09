Bollettino Coronavirus del 10 Settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 10 Settembre è +0,56% (ieri +0,51%) con 283.180 contagiati totali, 211.885 dimissioni/guarigioni (+613) e 35.587 deceduti (+10); 35.708 infezioni in corso (+974). Elaborati 94.186 tamponi (ieri 95.990) con 1.597 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,69% (ieri 1,49%). Attualmente ricoverati con sintomi 1.836 (+58); terapie intensive +14 (164). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 245; Campania 180; Lazio 163; Veneto 147; Liguria 114; Emilia Romagna 110; Sicilia 106; Toscana 92; P.A. di Trento 82; Piemonte 74; Puglia 70; Sardegna 63. In Lombardia curva +0,23% (ieri +0,21%) con 17.391 tamponi (ieri 21.368) e 245 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,40% (ieri 1,02%); 102.548 contagiati totali; ricoverati +4 (256); terapie intensive +3 (30); 1 decesso (16.892). La mappa dell’epidemia si sta sostanzialmente ... Leggi su sbircialanotizia

SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi casi e 10 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri ?… - infoitsalute : Coronavirus, Italia: 1370 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, 10 decessi/Il bollettino - mariopaps : Bollettino del 10 settembre 2020 10 settembre 2020, 203 giorni dai casi di Codogno e 234 giorni dai primi 2 ricover… -