Bollettino coronavirus 10 settembre, crescono ancora le nuove diagnosi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Bollettino del 10 settembre sull’epidemia di coronavirus segnala 1.597 nuove diagnosi in 24 ore. Il Ministero della Salute ha pubblicato il Bollettino, aggiornato al 10 settembre, sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Secondo i dati del Ministero le nuove diagnosi in 24 ore sono 1.597, 163 in più rispetto alle 1.434 di ieri. Purtroppo si registrano ancora 10 decessi dovuti al Covid-19; i guariti invece sono 613. I pazienti attualmente positivi al coronavirus tornano a superare le 35mila unità: i soggetti in isolamento domiciliare sono il 94,40% del totale dei contagiati. Salgono ancora leggermente i ricoveri in terapia ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri ?… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - ilsussidiario : #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 10 Settembre - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 10 settembre 2020: 1.597 nuovi casi e 10 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -