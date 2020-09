Bielorussia, l’attivista Zuzuk: “L’europa sanzioni Lukashenko” (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – L’Unione Europea deve colpire con sanzioni il governo di Minsk perche’ il capo di Stato Aleksandr Lukashenko ha dimostrato di “non voler dialogare con nessuno”, tanto meno con chi lo contesta in piazza: cosi’ all’agenzia Dire Caterina Zuzuk, presidente dell’Associazione bielorussi in Italia. Leggi su dire

Corriere : Tensione in Bielorussia, «rapita l’oppositrice Maria Kolesnikova» - lo_zanivan : RT @Tg3web: La stretta repressiva in Bielorussia sta colpendo le donne simbolo dell'opposizione. L'ultimo caso riguarda l'attivista Maria K… - Trinity87770892 : RT @ROBZIK: L’attivista bielorussa #MariaKolesnikova, scomparsa ieri a #Minsk, è stata arrestata alla frontiera fra #Bielorussia e Ucraina.… - sergiopaini : RT @Tg3web: La stretta repressiva in Bielorussia sta colpendo le donne simbolo dell'opposizione. L'ultimo caso riguarda l'attivista Maria K… - pointle98419099 : RT @Tg3web: La stretta repressiva in Bielorussia sta colpendo le donne simbolo dell'opposizione. L'ultimo caso riguarda l'attivista Maria K… -

