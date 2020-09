Berlusconi: Zangrillo, risposta ottimale alle terapie (Di giovedì 10 settembre 2020) MILANO, 10 SET - "Oggi, giovedì 10 settembre 2020, ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto": è quanto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - mante : Berlusconi 'è asintomatico e resta in regime di isolamento . 'Tale controllo era programmato in considerazione del… - rete22ottobre : Berlusconi migliora, il bollettino di Zangrillo: 'Risponde bene alle cure' - StefanoCaldoro : RT @Adnkronos: #Berlusconi, Zangrillo: 'Risposta ottimale a terapie in atto' -