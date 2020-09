Berlusconi, Zangrillo: «Risposta ottimale alle terapie» (Di giovedì 10 settembre 2020) Silvio Berlusconi prosegue il recupero dopo aver contratto il Covid. «Oggi, giovedì 10 settembre, ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata, si... Leggi su ilmattino

La risposta alle terapie è ottimale. Ancora buone notizie sulla saluta di Silvio Berlusconi. Dopo quasi una settimana dal suo ingresso all'ospedale San Raffaele per il contagio da Covid, il leader di ...

"Mettete le mascherine", il consiglio di Berlusconi

AGI - Valori "confortanti" ed evoluzione "favorevole" della malattia. Si conferma in miglioramento il quadro clinico di Silvio Berlusconi, al sesto giorno di ricovero all'Ospedale San Raffaele di Mila ...

