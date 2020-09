Berlusconi, Zangrillo “Risposta ottimale alle terapie” (Di giovedì 10 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Oggi, giovedì 10 settembre 2020, ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-CoV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto”. Lo rende noto Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, in merito alle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato nella struttura dopo essere risultato positivo al coronavirus.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - TgLa7 : ++ @berlusconi, Zangrillo: quadro in costante miglioramento ++ - fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - giuseppeg1973 : RT @gladiatoremassi: Caro #Zangrillo puoi essere anche il medico + famoso d'Italia, ma ogni Italiano malato di #covid ha diritto alle stess… - andreap46674638 : Quando definite le persone NEGAZIONISTE COME ZANGRILLO PERCHÉ INVITANO LA POPOLAZIONE A CONTINUARE A VIVERE RISPETT… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Zangrillo Berlusconi, Zangrillo: «Risposta ottimale alle terapie» Il Messaggero Berlusconi, Zangrillo: "Risposta ottimale alle terapie in atto"

Silvio Berlusconi sta rispondendo bene alle cure. A confermarlo l professore Alberto Zangrillo, responsabile dell’unità operativa di terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs Ospedale Sa ...

Berlusconi, Zangrillo: «Risposta ottimale a terapie»

« Oggi, giovedì 10 settembre 2020, ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto»: è quanto si legge nel bo ...

Silvio Berlusconi sta rispondendo bene alle cure. A confermarlo l professore Alberto Zangrillo, responsabile dell’unità operativa di terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs Ospedale Sa ...« Oggi, giovedì 10 settembre 2020, ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto»: è quanto si legge nel bo ...