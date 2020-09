Berlusconi, Zangrillo choc: 'Con quella carica virale a marzo sarebbe morto' (Di giovedì 10 settembre 2020) ' La carica virale del tampone nasofaringeo di era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. L'avrebbe ucciso? Assolutamente sì. Molto probabilmente sì e ... Leggi su leggo

Per il paziente Silvio Berlusconi, a sette giorni dal ricovero al San Raffaele di Milano: "Si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto". Così secondo il bollettino del medico personale dell’ ...MILANO - "La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutam ...