Berlusconi: risposta otimale alle terapie, il bollettino del prof. Zangrillo. Commento inqualificabile dell’On Rozza (Pd) (Di giovedì 10 settembre 2020) La prossima settimana, tra lunedì e martedi, secondo fonti azzurre, il Cav dovrebbe essere dimesso dall'ospedale e tornare a casa, a Villa San Martino Leggi su firenzepost

FirenzePost : Berlusconi: risposta otimale alle terapie, il bollettino del prof. Zangrillo. Commento inqualificabile dell’On Rozz… - nieddupierpaolo : RT @GeMa7799: Berlusconi ricoverato, Zangrillo: 'Risposta ottimale alle terapie' Il professor Zangrillo nel suo quotidiano bollettino sulle… - GeMa7799 : Berlusconi ricoverato, Zangrillo: 'Risposta ottimale alle terapie' Il professor Zangrillo nel suo quotidiano bollet… - polisblogit : Berlusconi, il bollettino del professor Zangrillo: 'Risposta ottimale alle terapie' - infoitsalute : Coronavirus, nuovo bollettino medico per Berlusconi: “Risposta ottimale” -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi risposta

Il Messaggero

«Oggi, giovedì 10 settembre 2020, a una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto». Questo l'ultimo bollettino ...Per il paziente Silvio Berlusconi, a sette giorni dal ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, "si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto". Così spiega il bollettino del medico person ...