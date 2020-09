Berlusconi ricoverato, Zangrillo: "Risposta ottimale alle terapie" (Di giovedì 10 settembre 2020) Angelo Scarano Il professor Zangrillo nel suo quotidiano bollettino sulle condizioni di salute di Berlusconi conferma l'ottima Risposta dell'ex premier alle terapie La Risposta alle terapie è ottimale. Ancora buone notizie sulla saluta di Silvio Berlusconi. Dopo quasi una settimana dal suo ingresso all'ospedale San Raffaele per il contagio da Covid, il leader di Forza Italia sta rispondendo in modo forte alle terapie. Ed è stato il professor Zangrillo a confermare il quadro clinico: "Ad una settimana dal ricovero" dell'ex premier Silvio Berlusconi "per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si osserva una ... Leggi su ilgiornale

