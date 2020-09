Berlusconi, le ultime sulle sue condizioni: il bollettino aggiornato (Di giovedì 10 settembre 2020) Silvio Berlusconi è ricoverato da una settimana all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere al rientro da un soggiorno in Sardegna è risultato positivo al coronavirus. Il bollettino di oggi. Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, a dispetto dell’età, continuano a migliorare. Il Cavaliere, ricoverato da una settimana all’ospedale San Raffaele di Milano, al … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

