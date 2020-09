Berlusconi e il coronavirus: nuovo bollettino medico dall’ospedale (Di giovedì 10 settembre 2020) Silvio Berlusconi continua a migliorare. E’ passata una settimana dal ricovero del leader di Forza Italia, e sembra che le sue condizioni di salute siano in miglioramento. Come ogni giorno è arrivato puntuale il nuovo bollettino diramato dal professor Alberto Zangrillo. Il nuovo bollettino di Silvio Berlusconi “Oggi, giovedì 10 settembre 2020, a una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-Cov-2, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto“, è questo che si legge nel nuovo bollettino del professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Una settimana fa si era scelto di ricoverare l’ex ... Leggi su thesocialpost

