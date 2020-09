“Bella Sempre”, obiettivo raggiunto: donato il casco contro la caduta dei capelli (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRaggiunge l’obiettivo di acquistare un casco refrigerante per ridurre la caduta dei capelli in pazienti soggetti a trattamenti chemioterapici, il progetto di beneficenza e solidarietà “Bella sempre” . La consegna concreta è avvenuta questa mattina presso la sede della Fondazione della Comunità Salernitana. I partner di progetto Antonia Autuori, presidente della Fondazione della Comunità Salernitana; Prosperina Gallotti Trani, responsabile di progetto di Inner Wheel, Lucio Ronca, presidente territoriale di Cna e Teresa Giordano, imbattibile testimonial, hanno consegnato alla Usd Oncologia dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona il Paxman Scalp Cooler, il casco refrigerante che ... Leggi su anteprima24

