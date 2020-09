"Bella ciao". Vanessa Incontrada e la foto con Berlino: travolta dagli insulti | Guarda (Di giovedì 10 settembre 2020) Basta una foto "pop" per attirare gli insulti contro Vanessa Incontrada. L'attrice e conduttrice spagnola ha pubblicato su Instagram un selfie con Pedro Alonso, il celebre "Berlino", protagonista della serie cult iberica La casa di carta e connazionale di Vanessa. "O Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao ciao ciao... Un besito amigo mio Berlino", scrive la Incontrada. Chi segue anche solo distrattamente la tv (Netflix, ma non solo) e soprattutto i social, dovrebbe sapere che Bella ciao, canzone simbolo della resistenza italiana, è di fatto la colonna sonora ombra ... Leggi su liberoquotidiano

SirDistruggere : Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta'… - Nawafilla2 : RT @Sekalmaulidan33: Bella Ciao!!! #UNSIKAKENAPASIH - Andrea780953619 : @betti55856974 Ciao wow sei molto bella ?? - GrifoRampante : Vanessa Incontrada, insulti social per il selfie con Pedro Alonso e 'Bella ciao' - meshaalAJM : Una mattina mi son svegliato O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao Una -

Ultime Notizie dalla rete : Bella ciao

Da oggi e per sei giorni Rifondazione Comunista organizza nello storico Teatro Tenda, attualmente Tuscany Hall, la sua festa nazionale (il programma su www.prcfirenze.org/festa2020/). “L’abbiamo chiam ...Quante categorie umane ci sono? 1, 10, 100, 1 milione, 6 miliardi? No! … Ce ne sono 2. C’è chi sta bene e c’è chi sta male … e molti di quelli che dicono che stanno bene in realtà non stanno bene affa ...