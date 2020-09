Belen Rodriguez fuori di sé in strada a Milano, la testimonianza: “Mai vista così” (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ una Belen Rodriguez in versione inedita, quella affrontata da un gruppo di paparazzi nella giornata del 9 settembre a Milano. La testimonianza dell’incontro-scontro tra la showgirl e il ristretto gruppo di reporter appostato in attesa è stato reso da WolfBreak, che tramite il proprio racconto in esclusiva ha parlato di una Belen “vista di rado in questa veste“. Solitamente ben disposta nei confronti del mondo gossip ruotante attorno alla televisione, l’argentina sembra infatti aver definitivamente perso le staffe, lanciandosi in un’invettiva di diversi minuti. Quattro minuti di sfuriata contro i fotografi appostati sotto casa: le testimonianze della furia di Belen Rodriguez, in compagnia di Mattia ... Leggi su velvetgossip

ilgiornale : Cresce la tensione tra Belen Rodriguez e i paparazzi: la showgirl prima discute con loro e poi parte velocemente in… - BITCHYFit : Belen Rodriguez furiosa in centro a Milano: ecco cosa è successo - Fili22Carossino : Gli unici video che mi hanno esaltato più di #InterMediaHouse sono stati quelli di Diletta Leotta o Belen Rodriguez. Chapeau???? #Inter - GPal90 : Definire #Attentato quello che ieri è successo a Salvini, è come se prima ti masturbi e poi dichiari in giro che ha… - zazoomblog : Belen Rodriguez perde la calma con i paparazzi: “Mai vista così” - #Belen #Rodriguez #perde #calma -