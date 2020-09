Belen Rodriguez Fuori Controllo: La Showgirl Sbrocca con i Paparazzi! (Di giovedì 10 settembre 2020) Rincorsa, ambita e paparazzata: la calda estate della Rodriguez fa sudare i paparazzi che vogliono scoprire proprio tutto della sua nuova vita privata dopo la fine della relazione (per l’ennesima volta) con Stefano De Martino… In queste ore la Showgirl ha letteralmente Sbroccato contro alcuni paparazzi. Ecco cosa è successo! Belen Rodriguez non sopporta più il gossip. Almeno così sembrerebbe dalle sue ultime dichiarazioni. Dopo la fine della relazione con il ballerino e ormai conduttore affermato Stefano De Martino, la nostra Belen nazionale sembra ormai avere spiccato il volo per nuove e diverse frequentazioni. Un’estate sotto il sole dei nuovi amori e dei flirt, confermati o sospettati che siano stati, hanno portato la Showgirl ... Leggi su gossipnews.tv

nadacherk : RT @sisifussss: Raga su Facebook ho letto una che commentava l’articolo dove si diceva che Belen ha seguito Can. Diceva che Can Yaman e Bel… - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Cresce la tensione tra Belen Rodriguez e i paparazzi: la showgirl prima discute con loro e poi parte velocemente in auto, f… - _xchi4rax : RT @sisifussss: Raga su Facebook ho letto una che commentava l’articolo dove si diceva che Belen ha seguito Can. Diceva che Can Yaman e Bel… - lamezzabionda : RT @sisifussss: Raga su Facebook ho letto una che commentava l’articolo dove si diceva che Belen ha seguito Can. Diceva che Can Yaman e Bel… - pepperobino : Io sono il fotografo in questione, belen non era furiosa . Cazzate per fare audience -