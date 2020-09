Belen Rodriguez e degli scatti sfocati: l’argentina mette in mostra bikini e lato A (FOTO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Belen Rodriguez, con degli scatti sfocati, mette nuovamente in mostra il suo corpo pazzesco e fuori dal comune. La bellissima 35enne originaria di Buenos Aires si sta rilassando in vista della nuova stagione lavorativa e nel frattempo allieta i suoi quasi 10 milioni di followers con un costume a due pezzi di colore bianco e turchese e una forma fisica davvero smagliante. View this post on Instagram ♥︎ A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@BelenRodriguezreal) on Sep 10, 2020 at 5:05am PDT Leggi su sportface

ilgiornale : Cresce la tensione tra Belen Rodriguez e i paparazzi: la showgirl prima discute con loro e poi parte velocemente in… - BITCHYFit : Belen Rodriguez furiosa in centro a Milano: ecco cosa è successo - Fili22Carossino : Gli unici video che mi hanno esaltato più di #InterMediaHouse sono stati quelli di Diletta Leotta o Belen Rodriguez. Chapeau???? #Inter - GPal90 : Definire #Attentato quello che ieri è successo a Salvini, è come se prima ti masturbi e poi dichiari in giro che ha… - zazoomblog : Belen Rodriguez perde la calma con i paparazzi: “Mai vista così” - #Belen #Rodriguez #perde #calma -