Beirut | nuovo incendio tra le macerie del porto

(Di giovedì 10 settembre 2020) Proprio vicino all'area dove lo scorso 4 agosto c'è stata una devastante espulsione, neldi, oggi è scoppiato un, in un capannone in cui erano stati riposti dei pneumatici. Si è alzata un'alta colonna di fumo nero che ha ricordato a tutti gli abitanti della zona ancora molto scossi quello che è successo poco più di un mese fa. Sono ovviamente subito arrivati i mezzi di soccorso e i pompieri che cercano di domare le fiamme. Il direttore delBasem Qaysi ha detto che "non ci sono rischi di esplosioni" e ha confermato che le fiamme si sono propagate all'interno di un deposito in cui si trovavano barili di olio industriale, ma l'si è poi allargato anche al vicino deposito di copertoni di ruote. Intanto su Twitter gli abitanti ...

MediasetTgcom24 : Beirut, nuovo incendio al porto a un mese dall'esplosione #Beirut - TizianaFerrario : di nuovo fiamme nel porto di #Beirut - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Beirut, nuovo incendio al porto a un mese dall'esplosione #Beirut - Daviderel4 : RT @Bufalenet: Era il 4 agosto 2020 quando parlavamo della strage in Libano a seguito dell’esplosione: nell’ultima ora è divampato un nuovo… - Bufalenet : Era il 4 agosto 2020 quando parlavamo della strage in Libano a seguito dell’esplosione: nell’ultima ora è divampato… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut nuovo

Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...La 11ª edizione di Middle East Now, inizialmente prevista ad aprile scorso, torna a svolgersi dal 6 al 11 ottobre 2020 a Firenze. Il festival, ideato e organizzato dall’associazione culturale Map of C ...